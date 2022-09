Premio alla carriera per i Litfiba a Sanza

Straordinario concerto a Sanza per i Litfiba. Nell’ambito del Meeting del Cervati 2022 la band si è esibita in una pizza gremita con tantissime persone che hanno raggiunto il borgo da tutta la Campania ma anche dalla Basilicata e dalla Calabria. Un successo senza precedenti.

Il premio per i Litfiba a Sanza

L’amministrazione comunale ha voluto premiare i Litfiba, in questa estate protagonisti con il tour “L’ultimo girone”, l’ultimo che vede i componenti del gruppo insieme, organizzato per celebrare i 40 anni (40+2) di carriera.

Il sindaco Vittorio Esposito ha incontrato Federico “Ghigo” Renzulli e Piero Pelù per la consegna ufficiale del riconoscimento. Molto emozionato Pelù e più di lui Ghigo, hanno ringraziato calorosamente la comunità di Sanza.

Il premio ha avuto questa motivazione: “Per aver segnato in modo indelebile la storia del rock italiano dal 1980 ad oggi, per oltre 40 anni. Per l’impegno sociale della band, a difesa dei diritti civili, dei diritti umani e la difesa dell’ambiente”.

Il commento

Grande soddisfazione per il successo straordinario del concerto dei Litfiba è stata espressa dal sindaco di Sanza Esposito. «E’ la riprova, l’ennesima, che il lavoro attento e scrupoloso di una squadra di persone, che si spendono per il bene comune, riversando amore incondizionato per la propria comunità, produce risultati di eccezionale valore». Così ha commentato il primo cittadino.

Esposito ha ringraziato quanti hanno collaborato all’organizzazione del concerto dei Litfiba a Sanza. «Il Meeting del Cervati con il concerto dei Litfiba ha portato migliaia di persone nel nostro borgo; tutte le attività commerciali, da quelle della ricettività a quelle della ristorazione ed i bar, hanno lavorato con un ritorno economico non indifferente. Questo fa bene alla nostra economia».

«Lo farà ancora di più nei prossimi mesi grazie al ritorno di immagine, mediatico e del passaparola, che porterà turisti e visitatori nel nostro borgo. E’ ciò che vogliamo e su cui stiamo lavorando con impegno», ha aggiunto.

Non sono stoccate ai detrattori, a chi ha criticato l’organizzazione del concerto dei Litfiba a Sanza: «a coloro che hanno puntato l’attenzione solo ai rifiuti e le cicche di sigarette dico: non guardate la pagliuzza negli occhi dell’altro, ma magari la trave nel vostro occhio. Già dalle prime ore della mattinata di ieri si è provveduto con impegno e sacrificio a ripulire tutto; dove ancora non siamo arrivati ci arriveremo nelle prossime ore».

«Dunque piuttosto che parlare e sparlare, rimboccatevi le maniche e contribuite al bene della comunità» ha concluso il sindaco Esposito.