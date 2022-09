Castellabate: locale occupato abusivamente, disposto lo sgombero

Locale occupato abusivamente, il Comune di Castellabate ne ordina lo sgombero. Il sindaco Marco Rizzo ha firmato ieri l’ordinanza.

Castellabate, disposto lo sgombero di un locale al Pozzillo

Oggetto di contestazioni l’immobile comunale sito in via Cala Pozzillo. Quest’ultimo nell’ottobre scorso era stato assegnato temporaneamente come alloggio ad un uomo. Un provvedimento eccezionale dettato da condizioni d’urgenza ma comunque per un periodo limitato (2 mesi con possibilità di proroga per altri due).

Un’occupazione che perdura tutt’ora come dimostra la presenza di materiali all’interno dei locali e un verbale della DIA di Salerno. Alla luce di ciò il primo cittadino di Castellabate, Marco Rizzo, ha disposto lo sgombero dell’immobile, di fatto occupato abusivamente.

L’immobile del Pozzillo

Alcuni locali dell’edificio di via Cala Pozzillo sono occupati anche dal Comando dei Vigili Urbani e dalla Castellabate Servizi che lo utilizzano quale archivio e deposito; altri, fino ad inizio agosto, dal locale Ufficio Circondariale Marittimo.

L’amministrazione comunale di Castellabate, dovendo programmare dei lavori di manutenzione, restauro e risanamento dell’immobile che dovranno iniziare a breve, ha disposto anche per società partecipata e per il comando dei caschi bianchi lo sgombero della struttura entro due giorni.

Agli uffici il compiuto di sostituire le serrature delle porte di ingresso per evitare nuovi utilizzi impropri dell’edificio di via Cala Pozzillo.