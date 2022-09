Cade dal ponte: Bellosguardo in lutto per la morte di Stefania

È una comunità in lutto quella di Bellosguardo per la tragica morte di Stefania, la dottoressa precipitata dal ponte di Sacco. Il dramma si è consumato intorno alle 9 di ieri mattina (31 agosto). Sul caso sono in corso delle indagini.

Bellosguardo in lutto per Stefania, morta a 56 anni

A quanto pare la donna ha raggiunto la zona con la sua automobile, ha accostato la vettura a margine della carreggiata, quindi sarebbe scesa e dopo pochi istanti sarebbe precipitata giù.

Incidente o suicidio lo chiariranno gli inquirenti, fatto sta che la morte della donna ha lasciato la comunità di Bellosguardo incredula.

Il ricordo

La vittima, 56 anni, era un medico, così come il marito. In tanti la ricordano come una persona sempre disponibile, pronta a dare assistenza a chiunque, anche fuori dagli orari di servizio. Un lutto che ha colpito duramente la comunità di Bellosguardo. «Svolgeva la sua professione con passione – dice un conoscente – ha salvato la vita a tante persone». «Era una donna generosa, cordiale e professionale», questo un altro commento.

L’allarme e il recupero del corpo

Sono stati alcuni passanti a far scattare l’allarme quando hanno visto l’automobile ferma sul ponte, senza nessuno a bordo. È bastato poco per comprendere cosa era accaduto.

Il corpo della donna è finito sulle rive del fiume Sammaro, tra le sue gole, precipitando da un’altezza di quasi 200 metri. Il ponte di Sacco, infatti, è celebre per essere uno dei ponti a singola arcata più alti in Europa. Ha un’altezza di circa 170 metri e sorge lungo la strada che collega il comune di Sacco con quello di Roscigno.

Complesse le operazioni di recupero del corpo.

I vigili del fuoco del presidio rurale di Roscigno e i carabinieri, intervenuti insieme ai sanitari del 118 sul posto, hanno potuto far poco via terra. Necessario l’arrivo di un elicottero del 115 dal quale si è calato un operatore che ha provveduto ad imbrigliare il cadavere con una fune per poi riportarlo sul ponte.

Il lutto nella comunità di Bellosguardo

Tanti i messaggi di cordoglio, anche da parte degli amministratori locali, alcuni dei quali sono giunti sul posto della tragedia.