Andrea Scanzi a Tortorella omaggia Franco Battiato

È in programma per questa sera alle ore 21:00 l’appuntamento con Andrea Scanzi a Tortorella. Il giornalista torna nel Cilento dopo aver preso parte al Settembre Culturale di Agropoli negli anni scorsi. Nel suggestivo scenario di Piazza San Vito dedicherà una serata a Franco Battiato.

Andrea Scanzi a Tortorella: lo spettacolo

Andrea Scanzi ripercorrerà la carriera dell’artista scomparso il 18 maggio 2021, in un appassionante spettacolo dal titolo “E ti vengo a cercare”.

Accanto a lui, a cantare e suonare alcuni dei brani più significativi di Battiato, Gianluca Di Febo. Già autore a teatro di spettacoli analoghi su Giorgio Gaber, Fabrizio De André, Ivan Graziani e Pink Floyd, Scanzi ripercorre la carriera dell’artista siciailiano con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va dall’album “L’era del cinghiale bianco” a “Gommalacca”.

Non mancheranno i riferimenti alle sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso agli ultimi lavori discografici, alle cover e alle tante collaborazioni che ha avuto Franco Battiato.

La rassegna

A Tortorella è in programma un cartellone di eventi promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Tancredi e denominato “Estate Intra-moenia”.

In paese sono arrivati artisti come Giò Evan, Karima e non sono mancate serate di musica popolare con l’obiettivo di offrire al pubblico un programma eterogeneo, pensato per grandi e piccini. Andrea Scanzi chiude la rassegna.