A Palinuro arriva il Kiss Kiss Play Summer Live

Il Kiss Kiss Play Summer Live, sbarca a Palinuro il 3 settembre a partire dalle 21:30.

Nella splendida cornice di Piazza Virgilio, si alterneranno, tantissimi artisti che regaleranno una serata all’insegna della musica per salutare, insieme, la fine di questa estate 2022.

Kiss Kiss Summer Live: ecco il cast completo degli artisti che si alterneranno sul palco di Palinuro

Il cast è davvero ricchissimo da Raf a Baby K, passando per Fred De Palma e Mecna e ancora Coco, Aka7even, Federico Rossi, Deddy, Gemelli Diversi, Mr. Rain e Napoleone.

A condurre la serata, ci saranno Pippo Pelo e Adriana Petro, protagonisti dello storico Pippo Pelo Show, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 su Radio Kiss Kiss.

A raccontare l’evento in diretta sui profili social, ci saranno Marco e Raf, speaker di Dedikiss, racconteranno momenti del backstage con delle incursioni sul palco di Palinuro.

L’evento, targato Kiss Kiss, porterà nel centro cilentano, senza dubbio, tantissime persone, non è ancora tempo di dire stop agli eventi in piazza che tanto ci sono mancati in questi due anni di stop dovuti alla pandemia.

Radio Kiss Kiss, infatti, rappresenta, da anni, una realtà radiofonica seguitissima, è tra le radio più ascoltate in Italia. Un mix di allegria, spensieratezza e professionalità che portano a continui successi.

“La musica più bella suona dal vivo“, questo lo slogan di Radio Kiss Kiss, l’evento a Palinuro si preannuncia già un successo.