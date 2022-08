Stella Cilento: ok alla messa in sicurezza di strade alla frazione Droro

Il Comune di Stella Cilento, guidato dal sindaco Francesco Massanova, ha approvato il progetto di messa in sicurezza strade alla frazione Droro, nell’importo complessivo di 10 mila euro.

Strade comunali: ecco gli interventi in programma a Stella Cilento

La legge 30 dicembre 2021, prevede, per gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023.

L’amministrazione comunale di Stella Cilento è beneficiaria di un contributo di €. 10.000,00 per l’anno 2022; l’Ente intende utilizzare il contributo ministeriale per la esecuzione dei lavori di manutenzione manto stradale tratto iniziale via Fornari.