Fondi Pnrr, Montano Antilia programma interventi sul territorio

Fondi PNRR, per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione del territorio. E’ questa l’intenzione dell’amministrazione comunale di Montano Antilia, guidata dal sindaco Luciano Trivelli.

La copertura finanziaria, avverrà con i fondi ministeriali e con la programmazione del Pnrr, che prevede per l’annualità 2022, contributi volti alla realizzazione di interventi per opere pubbliche, messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente.

Fondi Pnrr al Comune di Montano Antilia per il 2022: gli interventi in programma

In particolare l’Amministrazione Comunale intende candidare a finanziamento per la progettazione definitiva/esecutiva i seguenti interventi: