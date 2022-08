Stagione 22-23: in campo ieri Agropoli e Polisportiva Santa Maria

Sono scese in campo, ieri, Us Agropoli e Polisportiva Santa Maria impegnati per preparare la stagione 22-23. I delfini hanno superato in Coppa Italia il Buccino mentre i giallorossi cedono in amichevole al Picerno.

Stagione 22-23: la Polisportiva cede al Picerno in amichevole

La Polisportiva Santa Maria è stata sconfitta 5 a 1 nell’allenamento congiunto al “Donato Curcio” contro l’AZ Picerno, formazione lucana di Serie C, inserita nel girone C. Al di là del risultato, ancora spunti interessanti per mister Di Gaetano, in vista del primo impegno ufficiale in Coppa Italia Dilettanti contro il Lamezia (4 settembre). La cronaca. Punizione insidiosa di Capozzoli al 18’ con la sfera che taglia tutta l’area di rigore per poi spegnersi sul fondo. Il Picerno ci prova al 22’ con una conclusione sbilenca di Pitarresi su schema da calcio di punizione. Due minuti dopo è bravo Grieco a chiudere lo specchio della porta su Liurni.

Al 26’ sblocca il match Pitarresi con un piattone dal cuore dell’area di rigore su un calcio d’angolo battuto dalla destra. Ancora da punizione i giallorossi cercando di sorprendere la difesa lucana con Yeboah, senza esito positivo. In casa Picerno, è Pitarresi ad andare al tiro, ma stavolta la mira è imprecisa.

Ripartenza giallorossa al 36’ con Yeboah che manda in apprensione De Franco, poi il suo destro è murato dalla difesa. Allo scadere, grande opportunità per Reginaldo che, complice una leggerezza difensiva, si ritrova sui piedi la palla del raddoppio, ma fallisce.

La ripresa

All’inizio del secondo tempo, arriva il raddoppio lucano con la zampata al volo di Kouda, per un incolpevole Grieco. Quattro minuti dopo arriva anche il terzo gol con D’Angelo, servito da Kouda.

Al 12’ è bravo Grieco ad evitare la quarta rete sul tiro dalla distanza di Dettori.

Dopo la sfuriata iniziale dei padroni di casa, i giallorossi riprendono le giuste misure, provando a sorprendere al 27’ la difesa lucana con il tandem Bonanno-Tandara, quest’ultimo chiuso in uscita in angolo da Albertazzi. Insidioso, dalla parte opposta, alla mezzora Girardi, con la sfera che termina alta. I lucani calano il poker al 35’ con Garcia che sbuca nel cuore della difesa giallorossa, su un calcio d’angolo, e appoggia facilmente in rete. I cilentani subiscono anche la quinta rete, dopo due minuti, ad opera di Gerardi, complice una risposta non impeccabile di Grieco. Al 40’ applausi per Di Peri che, con Albertazzi in uscita, prova a sorprenderlo con un tiro dalla distanza, fuori di un soffio.

I giallorossi trovano poi la rete un minuto dopo con Bonanno, prima rete con la maglia del Santa Maria. Il neo arrivato attaccante viene servito da Tandara e ribadisce in rete da pochi passi. Al 43’ conclusione alta di Ziello al termine di una bella trama offensiva. Su un punizione di Bonanno, di poco alta, al 45’ cala il sipario sul match.

Il tabellino

AZ PICERNO 1T (4-3-3): Crespi; Pagliai, De Franco, Allegretto, Guerra; De Cristofaro, De Ciancio, Pitarresi; Liurni, Reginaldo, Esposito. All.: Longo

AZ PICERNO 2T (4-3-3): Albertazzi; Novella, Garcia, Montesano, Monti; Kouda (33’ st Kouda), Dettori (42’ st Orsi), D’Angelo; Golfo, Gerardi, Santangelo. All.: Longo.

POL. SANTA MARIA CILENTO (3-5-2): Grieco; Ferrante, Diop, Ferrigno (25’ st D’Avella); De Marco (1’ st Ielo), De Mattia (1’ st Mancini), D’Auria (25’ pt Ventura, 1’ st Di Peri), Ziello, Cuzzilla (1’ st Morlando); Capozzoli (1’ st Bonanno), Yeboah (1’ st Tandara). All.: Di Gaetano

Reti: 26’ pt Pitarresi (AZ), 5’ st Kouda (AZ), 9’ st D’Angelo (AZ), 35’ st Garcia (AZ), 37’ st Gerardi (AZ), 40’ st Bonanno (PSM)

Agropoli – Buccino: successo delfino in Coppa Italia

L’Agropoli batte all’esordio ufficiale nella stagione 22-23 il Buccino Volcei in Coppa Italia. L’incrocio tra le due squadre che giocheranno nel girone B d’Eccellenza, disputato al Vaudano di Capaccio, è stato vinto dai delfini per 2-0 con reti di Maiese e Margiotta.