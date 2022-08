Rischio idrogeologico a Cuccaro Vetere: ecco gli interventi in programma

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Riqualificazione aree a Valle del Centro Storico e Torri con riduzione del rischio idrogeologico sottostante gli abitati – lungo la strada Giardino Scala – Protezione rischi naturali e fenomeni calamità – Località Giardino e Località Scala – riduzione del Rischio Idrogeologico a Valle del Centro Storico“.

Interventi di risanamento idrogeologico a Cuccaro Vetere: ecco il progetto

L’intervento in programma verrà realizzato per lotti stralcio di cui il primo lotto funzionale di € 998.045,00 pari al finanziamento avuto a valere sui fondi risanamento idrogeologico annualità 2021 del Ministero dell’Interno.

Il Ministero degli Interni, Dipartimento per gli affari interni, ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammissibili in data 23/02/2021; ritenendo il progetto ammissibile per l’importo di € 998.045,00.