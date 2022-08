Pedalò in balia delle onde ad Agnone: salvati 4 minori

Weekend di lavoro nel circondario di Agropoli per gli uomini della Guardia Costiera, agli ordini del Comandante Valerio Di Valerio. Nell’ultimo fine settimana di agosto sono stati registrati diversi interventi in favore di bagnanti ed imbarcazione.

Paura per dei minori su un pedalò ad Agnone: il salvataggio

Da segnalare, tra le attività del Circomare di Agropoli, il recupero di quattro minorenni a bordo di un pedalò in difficoltà in balia delle onde, assistiti e portati in sicurezza nel porto di Agnone Cilento.

In questa settimana i militari hanno dovuto anche prestare assistenza ad un traghetto passeggero con avaria al motore, a circa 8 miglia dal porto di Agropoli.

I controlli

Analogo impegno degli uomini e donne della Guardia Costiera per i controlli in mare finalizzati a verificare il rispetto delle norme previste dal Codice della Navigazione da parte dei diportisti. Elevati numerosi verbali in particolare per il mancato rispetto del divieto di ancoraggio da parte di alcune imbarcazioni in prossimità della costa e dei documenti previsti dalla legge.

La Capitaneria di Porto di Agropoli anche in questa stagione estiva ha avuto un ruolo determinante lungo l’intera fascia costiera di propria competenza. Segnalati diversi interventi di salvataggio, come quello in favore dei minori a bordo del pedalò ad Agnone.

Poste in essere pure importanti attività di controllo finalizzate a reprimere irregolarità nell’ambito delle attività in mare poste in essere anche da diportisti, talvolta irrispettosi delle regole in vigore.