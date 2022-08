La Tammorra protagonista a Tortorella

Continuano gli eventi in questa stagione estiva a Tortorella. Il centro del basso Cilento ospiterà un viaggio tra i suoni, le danze rituali e i canti del Sud Italia, dalla Tammurriata agli stornelli, canti d’amore e serenate

L’appuntamento è per il prossimo il 31 agosto, a partire dalle 21:30 in piazza San Vito, con il concerto de “Le Ninfe della Tammorra”. Un evento che sarà anticipato da uno stage di tammurriata.

Protagonista la Free Sound Academy di Salerno che grazie alla collaborazione del Maestro Serena Della Monica con l’Amministrazione Comunale del Comune di Tortorella e il Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione dell’Università di Salerno, propone lo stage di tammurriata.

Esso sarà incentrato sulla danza di corteggiamento con ritmi scanditi da tamburi a cornice. la Tammorra, per diffondere la cultura della tradizione, insegnare i passi principali ed appassionare chi vi partecipa. Dopo lo stage previsto il concerto del gruppo etno-folk di Vietri sul Mare che ha rappresentato l’Italia in svariate manifestazioni all’estero e che porta avanti la tradizione contaminandola con strumenti e sonorità moderne, per renderla sempre attuale nell’insieme della word music.

Lo stage, gratuito e aperto a tutti, si terrà alle ore 20:00 nello spazio antistante il palcoscenico di San Vito ed avrà la durata di circa un’ora.

La Tammurriata

La Tammurriata è un danza di corteggiamento che appartiene alla tradizionale della Campania, scandito dal suono della Tammorra. Nasce da antiche rituali del popolo contadino, durante il lavoro nei campi per il raccolto, la vendemmia fino a spaziare nelle feste religiose e nelle serate collettive dopo una giornata di duro lavoro.

La “tammurriata” è una danza tramandata per via orale, essa costituisce una elaborata e travolgente forma espressiva della cultura campana, che ipnotizza chi la balla e chi vi assiste.

Gli altri appuntamenti

Durante la serata previsto anche un percorso con stand gastronomici per assaporare le prelibatezze culinarie del Borgo di Tortorella. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Tancredi, rientra nel programma dell’Estate Intra-moenia che proseguirà il 1 settembre con Andrea Scanzi, che porta a Tortorella (il 1° settembre in piazza San Vito alle ore 21) il fortunato reading musicale “E ti vengo a cercare: voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato”.