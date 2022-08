Estate “Intra moenia”, a Tortorella Carlo Maria Todini

Continua l’estate “Intra Moenia” che porta, tra i vicoli e le piazze del borgo di Tortorella, autori, libri, musica e arte. Il 25 agosto è la volta di Folk Medina in concerto in piazza Scipione Rovito, con Carlo Maria Todini. Figlio d’arte (il nonno era Leo Brandi noto attore caratterista e famoso comico dell’epoca, e il padre Stefano esordì in teatro con Eduardo De Filippo) Carlo Maria Todini dopo aver frequentato l’Accademia del Teatro Bruttini di Napoli, arriva su Rai 1 a Stasera mi butto.

Da allora in 27 anni di carriera ha calcato importanti palcoscenici teatrali e televisivi. Ha anche scritto un libro sul nonno, Leo Brandi, l’attore conosciuto da tutti nel ruolo del “cafone” in Miseria e nobiltà, mentre dettava la lettera a Totò scrivano. L’artista sarà a Tortorella, il 25 agosto dalle 21:30. Ad accompagnare la serata anche stand gastronomici, in un’ottica di riscoperta e diffusione della tradizione culinaria locale.

Attesa, poi, nei prossimi giorni per Karima, il 27 agosto, Gio Evan il 28, e Andrea Scanzi, che sarà a Tortorella il 1° settembre. Agosto si chiude, il 31, con il concerto de “Le Ninfe della Tammorra”.