La fortuna bacia Castellabate: vincita al Lotto!

La fortuna bacia la Campania. Tre vincite sono state centrate grazie al Lotto. Ne dà notizia l’agenzia Agipronews che elenca le località dove è stato conquistato un premio. Si tratta di Napoli, Arzano e Castellabate.

Vincita al Lotto a Castellabate

Nella cittadina del Cilento il fortunato giocatore ha conquistato 13500 euro. Una bella somma a fronte di un investimento per giocare una schedina di pochi euro. Non si conosce l’identità del vincitore, se è un cittadino del centro di Benvenuti al Sud o un turista.

I dati del Lotto

Complessivamente in Campania sono stati distribuiti premi per 40.500 euro questo weekend, 6,4 milioni in tutta Italia. Dall’inizio dell’anno, invece, nel Belpaese sono stati assegnati quasi 688milioni di euro.

Nelle scorse settimane vincite sono state registrate grazie al Lotto o a concorsi similari anche a Capaccio Paestum ed Agropoli. Con l’aumento delle presenze sul territorio, ovviamente, aumentano anche le giocate e di conseguenza il numero di vincite.

L’ultima estrazione

I numeri del Lotto dell’ultimo concorso, quello sabato 27 agosto 2022 che ha portato anche alla vincita di Castellabate, sono stati comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Ecco i numeri vincenti:

Bari 8 46 42 75 55

Cagliari 66 26 65 47 23

Firenze 28 54 17 86 62

Genova 52 88 55 10 76

Milano 47 7 44 15 25

Napoli 5 3 9 61 26

Palermo 69 7 10 23 41

Roma 81 21 50 33 13

Torino 69 7 37 80 38

Venezia 63 40 20 87 4

Nazionale 38 34 17 89 85

Per giocare al Lotto basta scegliere una delle 11 ruote, ovvero: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia o Nazionale.

Previsto anche il gioco su “Tutte”. In questo caso per vincere è necessario che la combinazione giocata esca su una qualsiasi delle ruote, ad eccezione di quella Nazionale.