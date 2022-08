Barca affonda a Palinuro: diportisti salvati dalla Guardia Costiera

Weekend impegnativo per gli uomini della Capitaneria di Porto. Diverse le poste in essere durante il fine settimana nell’ambito del Circondario di Palinuro.

Barca affonda al Buondormire: il salvataggio

I militari hanno tempestivamente soccorso gli occupanti di una unità da diporto poco prima che si adagiasse sul fondale della baia del Buondormire a Palinuro. L’imbarcazione è affondata a circa 6 metri di profondità.

La stessa in poche ore è stata posta in galleggiamento. Un intervento eseguito mediante una ditta specializzata in questo tipo di operazioni.

Successivamente si è proceduto a condurla a rimorchio nel vicino porto di Palinuro. In questo modo gli uomini al comando del capitano Amalia Mugavero hanno evitato qualsiasi forma di inquinamento. Una necessità considerato che l’incidente era avvenuto in una zona marina di particolare pregio turistico.

Il secondo intervento

Sempre in zona è stata posta in essere un’altra importante attività di soccorso a favore di un diportista a bordo di un piccolo natante, riuscito a lanciare una richiesta di soccorso. L’unità era in balia delle onde per un’avaria al motore.

Immediato l’intervento della guardia costiera che ha condotto la barca nel porto di Marina di Camerota. La stessa, in seguito ad accertamenti, è risultata priva di assicurazione e posta sotto sequestro in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa.

Prosegue, quindi, l’attività della Guardia Costiera di Salerno a tutela della legalità, dell’ambiente e degli ecosistemi marini lungo tutto il litorale da Positano a Sapri, intensificata particolarmente nel corso della stagione estiva nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”.