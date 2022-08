Babbo Natale sbarca ad Agropoli con la nave

L’estate sta finendo e ad Agropoli è già tempo di pensare al Natale. Anche Babbo Natale ha messo fine alle sue vacanze ed è sbarcato sbarcato in città, nel vero senso della parola. Domenica 28 Agosto 2022, alle ore 9.00, presso il porto della nota località cilentana, i turisti e le persone presenti hanno assistito, increduli, allo sbarco di Santa Claus che, con il suo tipico vestito, è sceso dalla nave, salutando gli astanti e dirigendosi verso la sua abituale dimora.

Non si tratta di un Santa Claus qualunque, ma di quello “vero”, selezionato da una piattaforma internazionale “CAMEO”, come il Babbo Natale d’Italia e noto ormai a tutta la stampa nazionale.

Da quando ha scelto Agropoli come sua residenza invernale, protagonista indiscusso de “La vera casa di Babbo Natale”, che dura ben 38 giorni, molte volte accadono vicende di questo tipo. Addirittura, adesso, si è adattato alle usanze del luogo, sostituendo le sue famose renne con una moderna e più comoda nave.

L’arrivo in anticipo di Babbo Natale al porto ha provocato molte reazioni tra i presenti. C’è chi ha approfittato per fare un selfie, chi ha cercato di tirargli la barba per vedere se fosse il vero Babbo Natale e chi addirittura si è anticipato sulle richieste, chiedendo già qualche dono. Di sicuro i più contenti sono stati i bambini che non riuscivano a staccare gli occhi di dosso al Babbo Natale.

Dopo il grande successo dell’evento agropolese “La vera casa di Babbo Natale”, cosa accadrà quest’anno? Quali saranno le novità? Le uniche parole di Babbo Natale e di alcuni organizzatori sono state: “Quest’anno succederà qualcosa di grande, mai vista in Italia. A breve sarà svelato l’atteso evento”. Non ci resta che aspettare.