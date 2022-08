Manca personale al Comune di Sapri: collaboratore in pensione lavorerà a titolo gratuito

SAPRI. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, intende conferire un incarico, a titolo gratuito, ad un ex dipendente comunale.

Nello specifico, Maria Antonia Milito, Ragioniere in quiescenza dal 1° agosto, collaborerà, a titolo gratuito, a supporto del 2° settore Economico- Finanziario, inerente alle attività riconducibili alle competenze e alla sue esperienza maturata sul campo, nel corso degli anni di lavoro.

L’incarico avrà la durata di un anno, non prorogabile nè rinnovabile. Sono sempre di più le amministrazioni che, trovandosi, spesso, senza personale necessario ad espletare le funzioni comunali, non garantendo un valido supporto ai cittadini, si avvalgono di funzionari in quiescenza, riconoscendo in loro, le competenze acquisite, evitando, altresì, aggravi di spese legati ad incarichi onorosi, garantendo, perciò, la continuità degli uffici e il buon funzionamento degli stessi.

Il provvedimento si rende possibile, grazie alla normativa vigente, con la quale è consentita l’attribuzione di incarichi di collaborazione a titolo gratuito a soggetti in quiescenza, nel caso del Comune di Sapri, si registra una grave carenza di organico nel settore economico- finanziario, pertanto risulta necessario individuare delle soluzioni che possano garantire una continuità delle attività.