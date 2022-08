Spaccio di ecstasy a Marina di Camerota: nei guai 20enne

Spaccio di ecstasy, arrestato un uomo dai carabinieri della stazione di Marina di Camerota. A finire nei guai un 20enne residente nel Lazio, figlio di un noto professionista romano.

Spaccio di ecstasy, un arresto a Marina di Camerota

Il giovane, intorno alle 13 di ieri, si trovava in località Castello di Marina di Camerota, forse in attesa di clienti a cui cedere pastiglie di droga sintetica, in particolare della metilenediossimetanfetamina (ovvero ecstasy, chiamata anche MDMA).

Sul posto, però, sono arrivati i carabinieri della stazione di Marina di Camerota che hanno perquisito il ragazzo e la sua auto, trovandovi all’interno 40 grammi di ecstasy, hashish, dei coltellini, un bilancino di precisione e denaro contante.

Non solo: il giovane aveva con sé anche tre petardi, sembra utilizzati come segnale per i suoi clienti. Per il 20enne laziale è scattato l’arresto e il sequestro della droga e del cellulare.

I precedenti

Non è il primo arresto per spaccio di droga che avviene in zona. Nei giorni scorsi è finito nei guai uno straniero in possesso di sostanze stupefacenti a Palinuro.

I controlli dei carabinieri sono stati intensificati durante la stagione estiva, visto anche l’aumento delle presenze sul territorio.

Cos’è l’ecstasy

L’ecstasy, come quella sequestrata a Marina di Camerota, è una droga artificiale, fabbricata in laboratorio mediante utilizzo di componenti manipolati.

Il nome tecnico dell’ecstasy è MDMA. È popolarmente conosciuta come la “droga dell’amore” perché acuisce la percezione di colori e suoni e amplifica anche le sensazioni tattili durante il sesso.

Per cederla le vengono talvolta dati anche altri nomi come “la droga dell’abbraccio”, “smile” e “chiarezza”.

L’ecstasy è molto pericolosa. Questa droga ha infatti effetti distruttivi sul corpo e sulla mente. I nomi “empatici” che le vengono attribuiti non sono altro che strumenti pubblicitari utilizzati dai trafficanti per promuovere la sostanza che ha una diffusione soprattutto tra i più giovani.