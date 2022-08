Notte di sangue a Camerota: accoltellato un giovane

Prima una lite, poi una colluttazione durante la quale una persona è stata accoltellata. E’ successo a Marina di Camerota. Un giovane è rimasto ferito e trasportato in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze. Si tratta di un 29enne di Foria Centola, guardiano notturno presso il porto di Marina di Camerota.

Giovane accoltellato a Marina di Camerota: il caso

Proprio mentre svolgeva il suo lavoro pare abbia sorpreso delle persone che stavano salendo su delle imbarcazioni ormeggiate presso un pontile. Quando ha tentato di fermarle queste avrebbero reagito, arrivando a ferire il giovane con un coltello.

I malviventi si sono poi dati alla fuga a bordo di uno scooter non di loro proprietà ma che non si esclude possa essere rubato. A questi elementi gli investigatori sono riusciti a risalire dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Le indagini

Ad indagare sul caso i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo Francesco Carelli. Ad agire sarebbero stati dei giovani provenienti dal napoletano e in vacanza sul territorio.

L’esatta dinamica dell’accaduto è da chiarire, ma l’indagine degli uomini dell’arma, facilitati dalla presenza delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalla testimonianza del ferito, potrebbero facilitare la ricostruzione della vicenda.