Nuova allerta meteo in Campania

Nuova allerta meteo della Protezione Civile della Regione Campania. La sala operativa ha infatti diffuso un bollettino che prevede piogge e temporali con livello di criticità idrogeologica di colore Giallo. L’avviso è valido domani (27 agosto) dalle 12 alle 21 su tutto il territorio regionale.

La Protezione Civile della Regione Campania ha raccomandato agli enti di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i possibili rischi idrogeologici per temporali, in linea con i Piani comunali già in vigore.

Dalla Regione raccomandano anche di controllare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e degli altri possibili fenomeni atmosferici (grandine) e al contempo di prestare attenzione ai successivi avvisi di allerta meteo che potranno arrivare della Protezione Civile.