Lavori sulla provinciale: rischio disagi per i pendolari del Cilento interno

Una lettera alla provincia di Salerno per chiedere chiarimenti in merito ai lavori sulla provinciale Campora – Retare. A scriverla il sindaco di Laurino, Romano Gregorio. Il primo cittadino del centro cilentano ha deciso di inviare una missiva al presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, e al dirigente del settore viabilità, Domenico Ranesi. Ciò in virtù dei tanti solleciti che stanno giungendo a palazzo di città.

Lavori sulla provinciale: disagi per i pendolari

Con la fine della stagione estiva, infatti, molti pendolari, soprattutto studenti, riprenderanno a percorrere la provinciale Campora – Retara che collega Laurino con Vallo della Lucania. Sul tratto di arteria sono stati disposti dei lavori e il sindaco chiede lumi proprio sul loro stato di avanzamento.

Le richieste del sindaco

«Aumenta la preoccupazione – scrive Romano Gregorio – tra i numerosi lavoratori pendolari, nonché per gli studenti che si recano a Vallo della Lucania tutti i giorni, per l’imminente chiusura del tratto stradale interessato dai lavori».

Alla luce di ciò, l’appello è ad evitare la chiusura della strada durante l’esecuzione delle opere. Ciò, infatti, imporrebbe notevoli disagi per i pendolari. In alternativa il sindaco di Laurino chiede di limitare la chiusura al solo tempo necessario.

Nella medesma nota Gregorio chiede, qualora non sia evitabile la chisurura, di garantire prima la messa in sicurezza della ex Sr488 che collega Laurino a Stio. La stessa «versa in pessime condizioni e potrebbe rappresentare un serio pericolo per i veicoli in transito».