Investito a Padula: 56enne è in prognosi riservata

È in gravi condizioni, ricoverato in ospedale in prognosi riservata, un uomo di 56 anni investito da un’auto di passaggio. L’episodio è accaduto a Padula nel corso della notte.

Uomo investito a Padula: la dinamica

Stando alle prime ricostruzioni sarebbe stata una ragazza l’investitrice. La giovane era a bordo di una Mercedes che avrebbe speronato il malcapitato.

È stata proprio l’automobilista la prima a fermarsi e a prestare i necessari soccorsi.

Sul posto è poi giunta una ambulanza del 118.

Il ricovero

Il 56enne è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Curto di Polla dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

La vittima è originaria di San Rufo. Le sue condizioni sarebbero gravi ma non rischierebbe la vita. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.

Questo non è il primo incidente simile avvenuto sul territorio. Purtroppo talvolta le conseguenze sono state anche più gravi.