Protocollo d’intesa tra Cuccaro Vetere e l’associazione Safety per la tutela del territorio

Il Comune di Cuccaro Vetere, guidato dal sindaco Aldo Luongo, ha stretto una convenzione con l’Associazione nazionale di volontariato O.N.L.U.S “Vigilanza ambientale e sorveglianza Safety” sezione di Camerota, per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile, prevenzione e tutela del territorio.

I volontari in particolare svolgeranno attività di osservazione e controllo presso il territorio comunale e, in modo particolare, con riferimento all’ area del centro abitato, nel periodo estivo, quale attività sussidiaria e non sostitutiva delle forze dell’ordine.

L’Ente ha ritenuto opportuno potenziare le misure di vigilanza e sorveglianza del territorio, dal mese di agosto e fino al 30 settembre, in coincidenza con il maggior afflusso di turisti.