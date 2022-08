Autocarro ribaltato sull’A2: traffico bloccato

Paura questa mattina sulla A2 del Mediterraneo. Forti disagi al traffico si stanno registrando in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto un autocarro.

Autocarro ribaltato sull’A2: l’incidente

Il mezzo si è ribaltato al km 8,500, in corrispondenza dello svincolo di Salerno. Il sinistro è avvenuto lungo la corsia sud dell’A2 del Mediterraneo. Ancora da chiarire le cause.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

I disagi

Al momento, però, il traffico resta temporaneamente bloccato in direzione Villa San Giovanni. Disposta l’uscita obbligatoria allo Svincolo di Salerno /Fratte con rientro al medesimo svincolo in direzione sud.