Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” si registrano rallentamenti e code a causa di un incidente avvenuto a Salerno (km 9,500) in direzione nord.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità. Questa mattina un altro incidente si era registrato tra Polla e Petina.