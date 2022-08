Vallo di Diano e Alburni: boom di iscrizioni a nidi e micronidi

Sono al momento 330 le iscrizioni formalizzate nei diversi comuni del comprensorio Vallo di Diano, Tanagro e Alburni in seguito all’avviso pubblico per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi a frequentare i servizi di nidi e micronidi di infanzia a gestione associata nel territorio dell’Ambito S10 per l’anno educativo 2022-2023.

Un riscontro importante per un servizio essenziale promosso dal Consorzio Sociale nei 19 Comuni dell’Ambito S10, nello specifico Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant’Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano.

L’avviso inoltre è rivolto anche ai genitori di bambini non residenti ma domiciliati per motivi di lavoro o di cura di un familiare anziano (over 65) o disabile residente nel territorio dell’Ambito S10.

Mancano pochi giorni alla scadenza per presentare domanda, secondo le modalità riportate dalla procedura on-line entro le ore 14:00 del giorno 28 agosto 2022, salvo eventuali proroghe. Non si potranno presentare domande di partecipazione in forma cartacea. Nel dettaglio, nei comuni di Padula e Sala Consilina, le iscrizioni hanno superato la capienza prevista, dunque ci potrà essere anche una lista d’attesa.

“Stiamo lavorando per offrire a tutte le famiglie la migliore opportunità di poter fruire di questo servizio che riteniamo necessario – ha commentato il presidente del Consorzio Vittorio Esposito – questo boom di iscrizioni dimostra che le politiche sociali messe in atto dal Consorzio non solo sono puntuali e calibrate al territorio, ma la circostanza offre persino l’occasione per una riflessione più ampia sul tema al fine di potenziare persino il servizio ed ampliare l’offerta di attività che il Consorzio intende attuare a favore delle famiglie” ha concluso il presidente Esposito.

Al momento dunque rimane confermata la scadenza per presentare domanda, secondo le modalità riportate dalla procedura on-line entro le ore 14:00 del giorno 28 agosto 2022.