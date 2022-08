Paura sul Lungomare di Agropoli: soccorsa una donna

Paura questa mattina intorno alle 12 sul lungomare di Agropoli. Una donna ha improvvisamente perso i sensi mentre si trovava nei pressi della ex caserma della Guardia di Finanza.

Paura sul Lungomare di Agropoli, malore per una donna

Immediatamente alcuni presenti hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Gialla di Agropoli inviata dalla centrale operativa del 118.

La malcapitata è stata sottoposta alle cure del caso e successivamente trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

Per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Saranno gli accertamenti medici a far comprendere i motivi del malore.

Sul posto è intervenuto anche il personale di Pissta per regolare il traffico ed evitare ulteriori disagi.

Il servizio di assistenza della Croce Rossa

Proprio sul lungomare di Agropoli in questo mese di agosto è stato attivato un servizio della Croce Rossa Italiana dedicato al primo soccorso.

Lo stesso, però, è attivo unicamente nel weekend pertanto non è stato di ausilio in questa circostanza.

Lo scopo delle squadre di volontari è quello di stabilire un contatto diretto qualificato con l’infortunato e, dove serve, allertare gli altri organi competenti per la buona riuscita del soccorso, così da avere un triage più accurato e di conseguenza collaborare alla eventuale urgenza dei soccorsi.

Gli operatori Cri monitorano il Lungomare di Agropoli a bordo di bici dotate anche di defibrillatori.