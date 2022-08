A Salvitelle ultima tappa del Tanager Folk Tour

Saranno i ritmi travolgenti ed appassionati di Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana a chiudere il TANAGER FOLK TOUR 2022.

Sabato 27 agosto prossimo il maestro della tarantella, per diverse edizioni protagonista de “La notte della taranta” in Puglia, si esibirà a Salvitelle in piazza Belvedere dalle 21:00 in un concerto gratuito. TARANTELLA D’AMORE è il titolo del suo show.

Ambrogio Sparagna è un musicista ed etnomusicologo. Autore di numerosi saggi e pubblicazioni sulla musica popolare, è stato protagonista di una lunga attività concertistica di respiro internazionale in Paesi europei ed extraeuropei.

Virtuoso dell’organetto, Sparagna ha collaborato con Francesco De Gregori, Luca Barbarossa, Angelo Branduardi, Lucio Dalla, Teresa De Sio, Nino D’Angelo, Maria Nazionale, Giovanni Lindo Ferretti, Lucilla Galeazzi, Simone Cristicchi.

Lo spettacolo avviene nell’ambito del Tanager Folk Tour che accompagna il lancio della destinazione turistica Fiume Tanagro. È un progetto che vede protagonisti 5 comuni nella parte sud della Provincia di Salerno, accomunati dalla contiguità lungo il fiume. I Comuni sono Polla (Capofila), Auletta, Pertosa, Salvitelle e Sant’Arsenio.