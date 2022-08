A Polla la presentazione del libro “21 agosto 1962- Storia e memoria di un terremoto dimenticato”

Sarà presentato il 26 agosto alle ore 18.30, presso i Giardini della Biblioteca comunale di Polla, il libro “21 agosto 1962 – Storia e memoria di un terremoto dimenticato” (edito da Albatros Edizioni) di Alessandro Mazzaro e Angelo Coscia.

La presentazione rientra negli “Incontri in Biblioteca” seconda edizione della rassegna letteraria organizzato grazie al sostegno del Comune di Polla, curato e ideato dalla Pro Loco di Polla con la collaborazione dell’associazione Volta pagina.

Gli autori saranno moderati dal giornalista Pasquale Sorrentino. Il Libro: Quello del 21 agosto 1962 è un terremoto che smitizza la retorica del “miracolo economico”, riportando coi piedi per terra coloro che credevano che il modello di sviluppo del boom si fosse diffuso a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale. Il primo di una lunga serie di risvegli dagli inebrianti e ottimistici sogni dell’epoca.

La story: Dal libro è nata una collaborazione con INGVterremoti che ha portato alla realizzazione di una story maps, nel ricordo del sessantesimo anniversario dell’evento calamitoso che colpì le aree interne della Campania. Attingendo a varie fonti, tra cui i giornali dell’epoca e le pubblicazioni scientifiche, la story maps ricostruisce da più prospettive un evento che ebbe un forte impatto sull’Italia dell’epoca.

“La sequenza sismica”, “Gli effetti del terremoto”, “Il terremoto signore”, “Il miracolo di San Gennaro”, “La scomunica e le baracche”, “Paesi che si spostano”, “ ‘O terramoto”, sono i 7 capitoli in cui gli autori raccontano l’evento dal punto di vista scientifico, sociale e economico.

La story maps, infatti, contiene testi, immagini, fotografie, documenti, video e dati scientifici sul terremoto del 21 agosto 1962, la maggior parte estratti proprio dal libro, ricchissimo soprattutto di testimonianze riportate sui giornali e quotidiani dell’epoca. Gli autori: Alessandro Mazzaro Giornalista e scrittore, nasce nel 1984 a Salerno.

Dal 2011 scrive per il quotidiano “Il Mattino” occupandosi di cronaca, politica, cultura. Fa parte della redazione di “Salerno Today”. Grande appassionato di storia e costume, ha fatto della curiosità il suo strumento di scrittura sempre alla ricerca di notizie e approfondimenti. Angelo Coscia Scrittore e narratore, coordina una libroteca territoriale e svolge attività di animazione di strada e promozione della cultura con APS Le Cirque.

Già autore di numerosi testi per bambini e non solo, ha scelto la strada della narrazione per continuare a tenere legati passato e presente, per meglio significare il futuro.