Us Agropoli: sabato la presentazione

Novità in casa Us Agropoli, formazione ai nastri di partenza del prossimo torneo di Eccellenza.I delfini, inseriti nel girone B, lo scorso sabato hanno vinto in amichevole per 3-0 nell’allenamento congiunto la Luiss, squadra laziale. In rete per la squadra di mister Carmine Turco Natiello (con una doppietta) e Sorrentino.

Si terrà sabato sera alle ore 19.30 in Piazza Vittorio Veneto per la presentazione ufficiale della Stagione 2022/23. Nel corso della serata verrà presentato l’organico societario, la rosa per il prossimo campionato, lo staff tecnico, il Settore Giovanile e la grande novità della Scuola Calcio. Inoltre sarà anche l’occasione per scoprire le nuove figure societarie e vivere tutti insieme il mondo dell’US Agropoli. Nel corso della serata non mancheranno altre iniziative. Sarà possibile infatti sottoscrivere il proprio abbonamento per la stagione 2022/2023 e acquistare i gadget ufficiali marchiati US Agropoli.

Parte la campagna abbonamenti

A partire da oggi è possibile acquistare il proprio abbonamento per la stagione sportiva 2022/2023. Saranno tre le card disponibili

BLUE CARD: Prezzo 50€ (Settore tifosi)

SILVER CARD: Prezzo 100€ (Sediolino riservato e sciarpa in omaggio)

GOLD CARD: Prezzo 500€ (Tessera Socio Sostenitore, Ingresso family e sciarpa in omaggio)