Roccadaspide, illuminazione a led per un maggiore risparmio

ROCCADASPIDE. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, intende programmare lavori di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Contributi dal Ministero per migliorare il territorio: ecco il progetto di Roccadaspide

Il progetto rientra nel decreto del Ministero dell’Interno che ha disposto l’assegnazione ai Comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia si efficientamento energetico e sviluppo sostenibile, suddivisi in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2018 e per i Comuni con popolazione compresa fra 5001 e 10.000 a € 70.000,00.

Il Comune di Roccadaspide, intende destinare il contributo per un intervento di efficientamento energetico- impianto di pubblica amministrazione lungo la S.S. 166 con corpi illuminanti a led, intervento che consentirà un risparmio economico notevole per la pubblica amministrazione.

I beneficiari del contributo, sono tenuti ad iniziare i lavori entro il 15 settembre 2022.