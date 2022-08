Poderia: fulmine colpisce il santuario di Santa Sofia

Fulmine colpisce il Santuario di Santa Sofia. È accaduto a Poderia, nel comune di Celle di Bulgheria. La scarica ha innescato un cortocircuito e un principio di incendio che per fortuna non si è esteso all’intero locale.

Viste le circostanze è stato davvero un caso che la situazione non sia degenerata, tanto che non manca in paese chi crede che un intervento divino possa aver fermato le fiamme.

“L’incendio non è andato avanti, evidentemente grazie alla mano di Qualcuno, come si evince dal frammento di ciò che è rimasto intatto”, dicono dal Santuario.

Ora l’edificio è coperto da una coltre di fuliggine e necessita essere pulito. Per questo è stato fatto appello a quanti hanno la disponibilità, a recarsi al Santuario domani mattina (25 agosto) alle 8:30 per avviare le pulizie sotto la coordinazione del comitato festa.