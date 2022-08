A Paestum il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi

Si terrà venerdì 26 agosto, alle ore 21.00 ai piedi del Tempio di Nettuno del Parco archeologico di Paestum, il concerto della Nuova Orchestra Scarlatti diretta da Beatrice Venezi.

L’evento è organizzato dal Comune di Capaccio Paestum in collaborazione con il Parco archeologico. Il concerto propone un programma assai ricco di colori musicali, dallo spirito partenopeo di una brillante Sinfonia d’Opera di Paisiello all’ebbrezza della Settima Sinfonia di Beethoven (“l’apoteosi della danza” secondo la celebre definizione di Wagner).

E, in mezzo, il Rossini irresistibile della Sinfonia del Barbiere, il Verdi lirico del Preludio di Traviata, il Mozart incantato dell’Adagio dal Concerto per clarinetto e orchestra K 622, affidato alla sensibile interpretazione di Gaetano Russo. «Grandi suggestioni sinfoniche con la Nuova Orchestra Scarlatti e il direttore Beatrice Venezi – afferma il sindaco Franco Alfieri – Un prestigioso appuntamento, che saprà dare tante diverse emozioni anche grazie alla suggestiva cornice del Tempio di Nettuno, nel Parco archeologico di Paestum, che ringrazio per l’ospitalità.

Questo appuntamento è l’ennesimo del ricco e variegato cartellone di eventi che l’amministrazione comunale ha voluto organizzare quest’anno, cercando di assecondare i diversi gusti di cittadini, visitatori e turisti. E l’estate non è ancora finita».