È morto Gino Cogliandro. Anche il Cilento lo ricorda

Addio a Gino Cogliandro. Aveva 72 anni. Il cabarettista napoletano divenne celebre al grande pubblico con il trio comico Tretré, composto anche da Mirko Setaro ed Edoardo Romano. Il gruppo fu attivo negli anni ottanta e novanta, distinguendosi in particolare per la partecipazione al programma tv Drive In.

Chi era Gino Cogliandro

Gino Cogliandro era nato a Napoli il 10 ottobre 1949. Con i Tretré iniziò a muovere i primi passi a metà anni ’70. Nel gruppo allora c’era anche il maestro Beppe Vessicchio che decise poi di abbandonare la comicità per dedicarsi alla carriera musicale.

E’ dagli anni ’80, però, con la partecipazione a Drive In e affiancando Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, che Gino Cogliandro e i suoi partner ottennero grande successo.

Successivamente parteciparono o furono conduttori di alte trasmissioni, partecipando anche a dei film. Negli anni ’90 lo scioglimento del trio con i membri che hanno avviato attività diverse.

Il compianto Gino Cogliandro dal 1997 al 2005 è stato uno degli inviati della trasmissione Forum; si è cimentato come commediografo ed ha fatto parte del cast di Buona Domenica.

Il legame con il Cilento

L’artista napoletano era molto legato al Cilento e in particolare a Pisciotta dove amava trascorrere dei periodi di relax. Alcune associazioni proposero anche di nominarlo cittadino onorario. Gino Cogliandro aveva avviato anche alcune collaborazioni sul territorio per varie iniziative culturali.

Il ricordo

«Ciao Gino amico sincero, ci hai insegnato a vivere il teatro a tutti noi e ai ragazzi dell’oratorio Anspi; ho fatto di tutto per farti avere la cittadinanza onoraria della tua amata Pisciotta, ora l’avrai in Paradiso per il tuo amore verso tutti noi». Così lo ricorda Carlo Sacchi, direttore artistico e amico dell’attore.

Con la morte di Gino Cogliandro Pisciotta ed il Cilento perdono uno dei loro maggiori testimonial. Da quando l’artista napoletano aveva scelto il borgo cilentano come suo buen retiro dopo una carriera che gli aveva dato notorietà a livello nazionale, non mancava occasione per manifestare il suo attaccamento alla località, in particolare a Marina di Pisciotta.

Suo il corto “Si può avere di più“, ambientato proprio in questo comune e classificatosi al 1° posto (2019) al Festival dei Corti di Torre Orsaia. In una delle ultime sue presenze in Rai, nel programma Che tempo che fa nel gennaio 2019, Gino Cogliandro decantò lo stile di vita del Cilento.