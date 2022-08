A Castellabate lo spettacolo “La Pietra Oscura”

Domani 24 Agosto 2022 tra le maestose e suggestive mura del Castello dell’Abate andrà in scena lo spettacolo teatrale La Pietra Oscura. Un dramma avvincente sul valore della memoria come concime per un futuro meno violento e più democratico che vede protagonisti due giovani Rafael e Sebastian in un serrato confronto. Dell’autore Alberto Conejero, una delle voci più interessanti del teatro spagnolo degli ultimi anni, che proprio grazie a questa pièce ha ottenuto il Premio Max come migliore autore teatrale nel 2015.

L’ambientazione storica della pièce ben si sposa con la bellezza e maestosità del Castello medioevale.

“Castellabate continua ad organizzare eventi culturali di successo e il Castello continua a riconfermarsi location perfetta per essi. Un connubio perfetto tra arte, bellezza, storia e cultura che rendono Castellabate sempre più meta turistica da visitare, scoprire e amare” afferma il sindaco Marco Rizzo.

“La programmazione estiva continua e domani proprio presso il Castello andrà in scena lo spettacolo teatrale La Pietra Oscura. Questo evento permetterà di riflettere sul valore della memoria, sulla crudeltà della violenza e sull’importanza della democrazia”, dichiara l’assessore Luigi Maurano.