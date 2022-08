Ceraso, alla scoperta delle bellezze naturalistiche: a settembre la Festa del Fiume

CERASO. E’ in programma la Festa del Fiume che si terrà nei giorni 1 e 2 settembre 2022 in Piazza San Silvestro a partire dalle ore 20:30.

La manifestazione è interamente organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune, in sinergia con il Bio- distretto Cilento, le associazioni, tra cui Terra Mia, le attività Rareca Village, Led City, Fioravanti, che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione.

L’idea è quella di imitare il percorso del fiume Palistro che è il simbolo naturale del territorio comunale di Ceraso, il quale unisce i vari paesi dello stesso Comune. L’area in cui si svolgerà l’evento, è il giardino sulla sponda del fiume, nei pressi della sede della Pro Loco.

Un mix tra bellezze naturalistiche ed enogastronomia. Il manù, sarà interamente con prodotti tipici della tradizione, poco elaborati, semplici, ma gustosi.

Ci sarà spazio anche per la musica, il 1° settembre si terrà il concerto della bravissima Piera Lombardi che delizierà il pubblico con un repertorio di musica popolare, ormai famosa in tutto il Cilento e non solo. Per il 2 settembre, invece è in programma l’esibizione de i Coros Mediterraneo.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore del Comune di Ceraso, nell’ottica della valorizzazione delle bellezze naturalistiche e del patrimonio culturale.

Per informazioni: 3393108690- 3477664192