Capaccio: malore in spiaggia, muore 78enne

Dramma questa mattina sul litorale di Capaccio Paestum. Un uomo di 78 anni è deceduto in seguito ad un improvviso malore.

L’anziano si trovava in mare quando è apparso in difficoltà. Immediatamente è scattato l’allarme.

In attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 sono stati i bagnini a prestare i primi soccorsi e ad effettuare un massaggio cardiaco nel tentativo di rianimare il bagnante. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare. Quando i sanitari della Croce Gialla di Agropoli, inviati dalla centrale operativa del 118, sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L’anziano era originario di Maddaloni. Si trovava in spiaggia in località Linora con alcuni familiari.