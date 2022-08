Agropoli, ancora furti ai danni di turisti. Il sindaco: «Non accade solo qui»

AGROPOLI. E’ ancora allarme furti nelle auto parcheggiate lungo il litorale di Agropoli. Sempre più vacanzieri sono presi di mira dai soliti ignoti, capaci di trasformare in incubo dei giorni di svago, divertimento e relax.

L’ultimo episodio è stato segnalato dalla titolare di un b&b costretta a rincuorare dei turisti provenienti da Udine che si sono visti portare via dall’auto uno zaino, un borsone ed un valigia. All’interno, oltre a tutti gli effetti personali degli ospiti, c’erano anche le medicine che uno di loro avrebbe dovuto necessariamente assumere.

Furti ai danni di turisti: i casi

Questo è soltanto l’ultimo furto, l’ennesimo segnalato nel corso di questa stagione estiva ad Agropoli. L’area alle spalle del Lungomare San Marco e quella di Trentova risultano le più colpite.

Il modus operandi dei malviventi è sempre lo stesso: aspettano che i proprietari dell’auto vadano via, poi rompono un finestrino, riescono ad aprire la vettura e a portare via in pochi attimi tutti gli oggetti di presenti all’interno. Quest’anno il fenomeno ha assunto proporzioni preoccupanti.

Le rassicurazioni del sindaco

Il sindaco Roberto Mutalipassi conferma di essere a conoscenza del problema («sono cose che non accadono da oggi», dice) e minimizza la questione trovando giustificazione nel fatto che «sono cose che non accadono solo nella nostra città».

Di fronte all’ennesimo episodio, però garantisce più attenzione: «assicuro che ci impegneremo al massimo nel prossimo futuro per contrastarli, con tutti i mezzi a disposizione».

Il primo cittadino precisa di aver chiesto alle forze dell’ordine maggiori controlli e minaccia il daspo urbano per gli autori dei furti. Una soluzione di difficile attuazione poiché pensare di imporre controlli h24 in queste zone di Agropoli è impossibile. I carabinieri e le altre forze dell’ordine non hanno la possibilità di un monitoraggio continuo di queste aree.

Sembra più risolutiva e concreta la proposta del consigliere di minoranza Massimo La Porta: «Chiedo al Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza della Città di Agropoli, di intervenire con urgenza e che possa mettere fine ai continui furti: nello specifico, si propone l’installazione di telecamere di sicurezza».

«Una telecamera di ultima generazione costa 500 euro, credo che sia arrivato il momento per l’amministrazione di mettere in sicurezza l’area. Ribadisco che questo è un problema di sicurezza pubblica e non possiamo continuare a far finta di niente. Intanto i turisti vanno via», conclude La Porta.