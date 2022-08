A San Marco di Castellabate un tributo ai Coldplay

Venerdì 26 Agosto appuntamento con “Arrivederci Estate” concerto di fine estate dei Colorplay Italia – tribute band Coldplay, decimo e ultimo appuntamento della programmazione eventi “Primavera – Estate 2022” dell’Associazione Vivi San Marco, che si terrà dalle ore 21:30 a San Marco di Castellabate in Piazza Comunale.

Ripercorriamo la storia musicale della band più famosa del mondo, dai grandi classici come “Fix You, Viva la Vida, Yellow” fino agli ultimi album “A Head full of Dreams, Everyday Life e Music of the Spheres”.

Uno spettacolo unico, caratterizzato da scenografie in autentico stile Coldplay. Dai costumi alle strumentazioni passando attraverso gli effetti scenici della band come coriandoli e luci artificiali.

Durante il concerto sarà presente il Birrificio Iris di Palinuro pronti a spillare e a far degustare le proprie birre artigianali.

“Con questo concerto concludiamo la nostra ricca programmazione eventi Primavera – Estate 2022” dichiara Antonino Spinelli Presidente Vivi San Marco. “Cogliamo l’occasione per ringraziare i tanti turisti che hanno scelto Castellabate come meta delle proprie vacanze con l’auspicio che il nostro impegno sia stato gradito e apprezzato non solo dai turisti ma anche dai residenti e le attività locali”.

Appuntamento quindi a Venerdì 26 Agosto a San Marco di Castellabate in Piazza Comunale dalle ore 21:30 con “Arrivederci Estate” Colorplay Italia – tribute band Coldplay in concerto.