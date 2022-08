Salernitana: arriva il primo punto in campionato, pareggio senza reti ad Udine

Alla “Dacia Arena” la Salernitana impatta contro l’Udinese. Al 9′ grande occasione per i granata: sponda aerea di Botheim e rovesciata di Bonazzoli, salva con i piedi Silvestri che evita il gol, al 16′ Salernitana pericolosa: dagli sviluppi di una punizione laterale ci prova Fazio da posizione favorevole, respinge in angolo Silvestri. Al 32′ grande occasione per i padroni di casa con Deulofeu che calcia a botta sicura, respinge con il corpo Sepe che evita il gol mentre al 37′ Udinese pericolosa: errore della retroguardia granata in fase di disimpegno, ne approfitta Deulofeu che calcia e colpisce il palo.

Nel finale di frazione al 41′ bella conclusione dalla distanza di Mazzocchi, respinge in angolo Silvestri. Al 49′ Udinese resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Perez dopo un brutto fallo ai danni di Mazzocchi. Il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa al 6′ della ripresa ci provano i granata con una conclusione di Bonazzoli che termina di poco a lato e al 22′ grande conclusione dalla distanza di Candreva, vola Silvestri che respinge in angolo. Al 33′ granata pericolosi: cross di Mazzocchi e colpo di testa di Bonazzoli, si supera Silvestri che respinge in angolo. Finisce 0-0.

Il tabellino di Salernitana-Udinese

Udinese – Salernitana 0 – 0

Udinese: Silvestri, Masina, Makengo (1′ st Lovric), Success (23′ st Beto), Deulofeu (35′ st Arslan), Walace, Udogie, Perez, Bijol (24′ pt Nuytinck), Pereyra, Becao. All. Andrea Sottil

A disposizione: Padelli, Piana, Ebosele, Abankwah, Palumbo, Ebosse, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Guessand, Pafundi.

Salernitana: Sepe, Bronn, Bonazzoli, Vilhena, Botheim (1′ st Dia), Radovanovic (1′ st Bradaric), Fazio, Gyomber, Maggiore, Mazzocchi, Candreva (44′ st Valencia). All. Davide Nicola

A disposizione: Micai, Sorrentino, Veseli, Sambia, Kristoffersen, Boultam, Kechrida, Capezzi, Motoc, Iervolino.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna. ( Bidoni – Imperiale)

Ammoniti: Makengo, Walace (U), Bonazzoli, Bradaric, Bronn, Gyomber (S).

Espulsioni: Perez (U). Angoli: 6 – 6 Recupero: 5′ pt, 4′ st.

Le parole di Davide Nicola

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte fisicamente che ha un gioco consolidato negli anni, che è molto brava nella gestione degli spazi e che ha giocatori di ottimo livello. Siamo contenti della prestazione offerta perché abbiamo dato continuità a quella messa in campo settimana scorsa contro la Roma migliorando nella gestione della palla. Nella parte iniziale del match avremmo meritato il vantaggio per le occasioni avute. Nella ripresa abbiamo sfruttato poco le fasce e abbiamo avuto poca pazienza.

Dobbiamo migliorare tante cose ma vedo una squadra che, nonostante abbia come obiettivo la salvezza, ha sempre l’ambizione di proporre gioco. Nelle ultime due settimane abbiamo inserito diversi giocatori ed essere riusciti a portare a casa punti su un campo così difficile ed aver portato avanti il processo di crescita aumenta l’entusiasmo. Dobbiamo fare il massimo con quelli che siamo in questo momento, la notizia più importante è stata aver impiegato almeno un tempo calciatori che venivano da uno stop. Questa squadra mi piace perché ha l’indole di voler giocare, è chiaro che ci sono molti giocatori che devono essere integrati velocemente e in questo momento non sono nel miglior stato di forma”.