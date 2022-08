Sapri programma interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico

SAPRI. E’ stato approvato il progetto esecutivo per la mitigazione del dissesto idrogeologico, con messa in sicurezza del canale in località Sant’Antonio, zona contigua vallone della piazza.

Messa in sicurezza per la mitigazione del dissesto idrogeologico a Sapri: il progetto

Il progetto dei lavori prevede una spesa complessiva pari a € 999,305,59; di cui 548,710,64 per lavori e € 450594,95 di somme a disposizione.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Gentile, intende procedere agli interventi in programma, attraverso il sostegno finanziario messo a disposizione dal Ministero degli Interni.

Le finalità

Obiettivo prioritario dell’Ente, è quello di intervenire in alcuni tratti stradali, dove insistono delle criticità, soprattutto in inverno con le piogge che rallentano la circolazione e apportano dei disagi ai cittadini mimandone l’incolumità.