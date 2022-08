Tornano gli appuntamenti con i concerti bandistici a Morigerati

Il primo appuntamento si terrà questa sera, in piazza Umberto I, con il “Gran concerto bandistico Città di Conversano”, direttore Maestro Susanna Piscetti.Il premiato concerto musicale “Gioia del Colle”, direttodal Maestro Rocco Eletto, si esibirà mercoledì 24 agosto sempre in piazza Umberto I° a Sicilì.

Terza ed ultima esibizione prevista per domenica 28 agosto, affidata all’Orchestra di “Fiati del Cilento”, in piazza della chiesa a Morigerati. Orario d’inizio per i tre concerti fissato alle 21.30.

La rassegna giunta alla 26^ edizione, è promossa e organizzata dal Comune di Morigerati. La prima si è svolta a Sicilì nel 1996 per volontà del vicesindaco Cono D’Elia. Negli anni è diventata un riferimento importante nel Cilento e non solo. L’obiettivo è favorire la produzione e diffusione della cultura musicale e bandistica nei piccoli borghi dell’entroterra, palcoscenici naturali ideali.