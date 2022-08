Montano Antilia e Torre Orsaia in lutto per la morte di Silvio

Lutto cittadino a Torre Orsaia, sospesi tutti gli eventi a Montano Antilia. Sono le decisioni che arrivano dagli amministratori delle due comunità dopo la morte di Silvio Fimiani, 22 anni, deceduto oggi sulla Cilentana (leggi qui).

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente, lasciando in tutti un sentimento di profonda tristezza. Silvio era molto conosciuto nei due comuni, quelli di origine dei suoi genitori. In molti sono rimasti increduli per l’accaduto e si sono stretti al dolore della famiglia.

A Torre Orsaia il sindaco Pietro Vicino ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Da oggi al 28 agosto, invece, il primo cittadino di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha disposto la sospensione di tutti gli eventi in paese in segno di cordoglio.

Silvio Fimiani è stato sfortunato protagonista di un incidente sulla Cilentana, tra Massicelle e Centola. Pare abbia perso il controllo della sua moto andandosi a schiantare contro un’auto che viaggiava in senso opposto. Inutili i soccorsi.