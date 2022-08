Incidente ad Acciaroli: auto finisce in un canale

Incidente stradale questa mattina all’alba ad Acciaroli. Un’auto, una Fiat Panda, per cause ancora in via di accertamento è uscita fuori strada e caduta in un canale. A bordo due ragazze in vacanza nel centro Cilentana.

Immediati i soccorsi. Le due giovani sono state trasferite in ospedale dai sanitari del 118. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi anche se la dinamica del sinistro avrebbe potuto determinare conseguenze ancora più gravi.

Ai carabinieri della stazione di Pollica sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 5.