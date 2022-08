Sugar Dating: di cosa si tratta?

Spesso si sente parlare di Sugar Daddy, Sugar Baby o più in generale di Sugar Dating, ma a cosa si riferiscono esattamente questi termini? Scopriamolo insieme.

Cos’è uno Sugar Daddy?

Uno Sugar Daddy, letteralmente “paparino di zucchero“, è una figura che viene ricoperta da un uomo benestante, il quale in genere occupa un’alta posizione sociale. Proprio grazie a questa sua agiatezza economica e al suo status elevato può permettersi di offrire alla sua Sugar Baby la stabilità economica di cui ha bisogno, dandole inoltre l’occasione di togliersi qualche sfizio o sogno nel cassetto, in cambio della sua compagnia. La versione femminile viene definita “Sugar Mama”.





Cos’è uno Sugar Baby?

Il ruolo di Sugar Baby viene spesso associato alla figura di una ragazza giovane, in genere nel suo periodo universitario, che decide di offrire la sua compagnia ad un uomo più adulto, in cambio di un compenso economico. Le ragazze che vengono scelte solitamente sono di bella presenza, solari ed in grado d’intrattenere il loro Sugar Daddy in conversazioni dai temi differenti. Capita anche che gli venga richiesto di accompagnarli a pranzi o cene di lavoro o tra amici. Spesso le persone inciampano nel pregiudizio che questo tipo di rapporto sia simile alla prostituzione, ma molto spesso si tratta di pura amicizia e affetto.

Cos’è uno Sugar Dating?

Quindi quando si parla di Sugar Dating a cosa ci si riferisce? Usando questo termine si fa riferimento agli incontri che avvengono tra Sugar Daddy e Sugar Baby.

Uno Sugar Daddy può anche decidere d’intraprendere questo tipo di rapporto con più di una persona contemporaneamente, fino a quando non sentirà di aver trovato quella giusta per lui.

Per facilitare la conoscenza e gli incontri tra Sugar Daddy e Sugar Baby esistono siti d’incontri appositi come Sugar Daddy Italia, dove è possibile vedere le foto e chattare con tutti i possibili candidati in modo da conoscersi meglio, oltre a scoprire tutto quello che c’è da sapere sugli sugar dating. Instaurare un buon rapporto, anche se all’inizio solo in modo virtuale, prima di vedersi dal vivo è infatti molto importante e permette di trovare la persona che più si avvicina ai propri gusti e il cui carattere è affine al proprio.