Movimento 5 Stelle: ecco i candidati in Campania

Ricandidati ma con possibilità di essere rieletti non certo scontate per i cilentani Francesco Castiello e Felicia Gaudiano, senatori uscenti del Movimento 5 Stelle. Nella notte sono stati ufficializzati i risultati delle Parlamentarie che hanno permesso di individuare i candidati on line,

Nelle liste proposte in Campania ci sono, tra gli altri, Giuseppe Conte e gli ex ministri Sergio Costa e Stefano Patuanelli.

Ecco tutti i candidati

CAMERA DEI DEPUTATI

Campania 1

1) Conte Giuseppe

2) Sportiello Gilda

3) Bruno Raffaele

4) Majolo Claudia

Campania 1 -02

1) Costa Sergio

2) Manzo Teresa

3) Caramiello Alessandro

4) Di Lauro Carmela detta Carmen

Campania 2 – 01

1) Santillo Agostino

2) Alifano Enrica

3) Buompane Giuseppe

4) Broccoli Mafalda

Campania 2 – 02

1) Gubitosa Michele

2) Villani Virginia

3) Virtuoso Francesco

4) Petrosino Alessandra

SENATO DELLA REPUBBLICA

Campania 1

1) Castellone Mariolina

2) Nave Luigi

3) Aloisio Vincenza

4) Mazzella Orfeo

Campania 2

1) Patuanelli Stefano

2) Bilotti Anna

3) Castiello Francesco

4) Gaudiano Felicia