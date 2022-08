Casal Velino: scontro frontale sulla Pedemontana

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo la Pedemontana, in località Verduzio, tra Omignano e Casal Velino. Due auto si sono scontrate frontalmente. Si tratta di una Opel Astra e di una Fiat 500.

Stando alle prime ricostruzioni una delle due vetture, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia andando a schiantarsi contro l’automobile che procedeva in senso opposto.

Due i feriti soccorsi dai sanitari giunti sul posto con due ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118.

Per la ricostruzione della dinamica del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri. Per fortuna il sinistro non ha avuto gravi conseguenze, ma conferma la pericolosità della Pedemontana, più volte teatro di incidenti, in alcuni casi anche mortali.