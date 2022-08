Laureana Cilento, programma interventi alle strade comunali

LAUREANA CILENTO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Serra, ha approvato il progetto per lavori di manutenzione delle strade comunali.

Gli interventi in programma, per un totale di € 10.000,00, rientrano nella legge recante “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Nello specifico, la Legge 234 del 2021, prevede l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni per il 2022 e 100 milioni per il 2023.

Il progetto, viaggia nell’ottica della rigenerazione e valorizzazione del territorio comunale, intervenendo in quelli che sono i punti strategici e punti dove insistono delle criticità.

“E’ necessario procedere in questa direzione, affinchè sia garantita la sicurezza stradale, evitando incresciosi incidenti o infortuni”– così fanno sapere da palazzo di città.