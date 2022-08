L’Almanacco del 17 agosto 2022

Almanacco del 17 agosto 2022:

Santi del giorno: San Giacinto (Sacerdote)

Santa Chiara di Montefalco (Religiosa)

San Mirone di Cizico (Sacerdote e Martire)

San Mama di Cesarea di Cappadocia

San Nicola (Nicolò) Politi (Eremita in Sicilia)

Santa Giovanna della Croce (Jeanne Delanoue, Fondatrice)

Etimologia: Giacinto, dal greco “YAkinthos”, il giovane figlio del Re di Sparta ucciso da una freccia e tramutato in fiore, deriva questo personale latinizzato poi in “Hyacinthus” e “Hyacintha,” oggi scarsamente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno:

Ogni uccello, d’agosto è beccafico.

Aforisma del giorno:

Gli uomini sono sempre sinceri. Cambiano sincerità, ecco tutto. (T. Bernard)

Accadde Oggi:

2005 – Google acquisisce Android : Google porta nella sua grande famiglia Android, sistema operativo open source per dispositivi mobili sviluppato da Startup Android Inc., società fondata da Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White. Gli stessi lavoreranno alla prima piattaforma Android, basata sulla versione 2.6 del kernel Linux, presentata poi il 5 novembre 2007. È il T-Mobile G1 della taiwanese HTC, il primo dispositivo ad avere in dotazione Android, uscito sul mercato il 22 ottobre 2008. In questa prima versione, sono compresi market, browser, gestione delle cartelle, accesso ai servizi di posta elettronica e supporto di reti wi-fi, fotocamere e applicazioni Google.

1908 – Proiettato il primo cartone animato della storia : Un clown sfortunato che si trova a fare i conti con oggetti che si trasformano in continuazione, catapultandolo ogni volta in una diversa dimensione. È Fantoche (“fantoccio”) il protagonista del film Fantasmagorie, proiettato a Parigi nell’agosto del 1908 e considerato universalmente il primo cartone animato della storia. Prodotto dal regista francese Émile Cohl, il cortometraggio venne ultimato in tre mesi, attraverso la realizzazione di 700 disegni.

1945 – Orwell pubblica la Fattoria degli animali : In un’Europa sconvolta dalla Seconda guerra mondiale e minacciata dall’espansione di un nuovo regime totalitario, l’Unione Sovietica, George Orwell diede alle stampe il primo di due insuperabili capolavori (l’altro è 1984, pubblicato quattro anni dopo), che gli alienò le simpatie del mondo intellettuale di stampo “comunista”.

Sei nato oggi? Sei emotivo, passionale, capace di sentimenti così forti da divenire esasperati. In amore adori le situazioni complicate e più la conquista è difficile, più ti affascina. Nel lavoro dimostri grandi capacità di resistenza e un’incredibile forza di volonta che ti porterà a raggiungere quel successo cui da sempre aspiri.

Celebrità nate in questo giorno:

1960 – Sean Penn: Nato a Santa Monica, in California, è un attore, produttore, regista e sceneggiatore, tra i più stimati di Hollywood degli ultimi vent’anni.

1943 – Robert De Niro : Nato a New York, è uno dei mostri sacri del cinema made in USA, anche se nelle sue vene scorre sangue italiano: i nonni paterni erano originari di Ferrazzano, in provincia di Campobasso.

1936 – Mogol: Nato a Milano, Giulio Rapetti Mogol è da mezzo secolo uno dei maggiori parolieri italiani. È noto al pubblico come Mogol e per la lunga collaborazione artistica con il cantautore Lucio Battisti.

Scomparsi oggi:

1977 – Elvis Presley : Il Re del Rock non ha bisogno di altre presentazioni… una leggenda che unisce musica, cinema e costume e continua a vivere nelle nuove generazioni! Nato a Tupelo (città nel nord-est del Mississippi).

Scomparsi oggi:

2010 – Francesco Cossiga: Nato a Sassari e morto a Roma nel 2010, oltre che per le attività di politico, giurista e docente, viene ricordato come l’ottavo Presidente della Repubblica Italiana, carica ricoperta dal 1985 al 1992.