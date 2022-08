Ad Agropoli un asilo “green”

Fondi per costruire un asilo nido ad Agropoli. Il Comune guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, è risultato destinatario di circa 1 milione di euro di fondi provenienti dal PNRR, da utilizzare per la costruzione della nuova struttura, che sorgerà su via del Piaggese, in località Moio, a pochi passi dal Pala Impastato e dal Palagreen.

Sorgerà su un lotto di terreno di circa 2.000 metri quadrati, sarà su un solo piano di circa 700 metri quadrati, con giardino e spazi all’aperto. Potrà ospitare fino a 70 bambini, di età compresa tra i 12 e 36 mesi.

Il progetto è stato redatto dall’ing. Agostino Sica, responsabile dell’Area Lavori pubblici e Rup dei lavori. Si tratta di una struttura green, conforme alla transizione ecologica.