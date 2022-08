A Caselle in Pittari torna la Festa dell’Emigrante

La tradizionale iniziativa della Festa dell’Emigrante a Caselle in Pittari, giunta alla sua 25^ Edizione, quest’anno sarà organizzata grazie ai fondi messi a disposizione dal Comune.

Quest’anno protagonista della serata e per festeggiare i 25 anni di spettacoli dedicati a tutti gli emigranti sarà il cantautore e attore teatrale Antonio Ottaiano: il concerto è in programma il giorno 18 Agosto 2022, in Piazza Olmo a Caselle in Pittari, dalle ore 21.30.

Fa il suo debutto in televisione nel 1978, ma prima di operare attivamente nel campo artistico, si dilettava a comporre testi per i suoi colleghi, da autodidatta al pianoforte e alla batteria, è sicuramente uno dei più affermati impresari teatrali, definito dal popolo e dai critici musicali e teatrali, tra gli indiscussi eredi di Mario Merola.

Grande attesa per la performance dell’artista napoletano, interamente dedicata agli emigranti in Italia e nel Mondo.